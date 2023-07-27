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Сединкин Петр Федоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1761

Дата смерти

07.04.1813

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761

Отец: Сединкин Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Бучельникова Евдокия Петрова

Мать ребёнка: Сединкина Дарья Федорова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Сединкин Власий Петров

Мать ребёнка: Сединкина Дарья Федорова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Сединкин Димитрий Петров

Мать ребёнка: Сединкина Дарья Федорова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сединкина Дарья Федорова

Смерть
07.04.1813
Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от каменной болезни
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