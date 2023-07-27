Сединкин Петр Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1761
Дата смерти07.04.1813
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761
Отец: Сединкин Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Бучельникова Евдокия Петрова
Мать ребёнка: Сединкина Дарья Федорова
Рождение ребёнка
Около 1793
Мать ребёнка: Сединкина Дарья Федорова
Рождение ребёнка
Около 1794
Мать ребёнка: Сединкина Дарья Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сединкина Дарья Федорова
Смерть
07.04.1813
Причина смерти: от каменной болезни