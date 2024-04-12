Бучельникова (Сединкина) Евдокия Петрова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: Сединкин Петр Федоров
Мать: Сединкина Дарья Федорова
Дочь: Дария Маркова
Отец ребёнка: Бучельников Марк Алексиев
Дочь: Камисарова Афанасия Маркова
Отец ребёнка: Бучельников Марк Алексиев
Отец ребёнка: Бучельников Марк Алексиев
Дочь: Клепикова Евдокия Маркова
Отец ребёнка: Бучельников Марк Алексиев
Дочь: Феодосия Маркова
Отец ребёнка: Бучельников Марк Алексиев
Дочь: Шанаурина (бучельникова) Мария Маркова
Отец ребёнка: Бучельников Марк Алексиев
Сын: Бучельников Корнилий Марков
Отец ребёнка: Бучельников Марк Алексиев
Дочь: Матрена Маркова
Отец ребёнка: Бучельников Марк Алексиев
Сын: Бучельников Василий Марков
Отец ребёнка: Бучельников Марк Алексиев
Отец ребёнка: Бучельников Марк Алексиев
Дочь: Матрона Маркова
Отец ребёнка: Бучельников Марк Алексиев
Сын: Бучельников Анисим Марков
Отец ребёнка: Бучельников Марк Алексиев
Сын: Бучельников Игнатий Марков
Отец ребёнка: Бучельников Марк Алексиев
Дочь: Иульяния Маркова
Отец ребёнка: Бучельников Марк Алексиев