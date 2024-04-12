Бучельникова (Сединкина) Евдокия Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бучельникова (Сединкина) Евдокия Петрова

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Место рождения

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1761 г.р.

Мать

Около 1759 г.р.

Муж

Около 1780 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: Сединкин Петр Федоров

Мать: Сединкина Дарья Федорова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1798

Дочь: Дария Маркова

Отец ребёнка: Бучельников Марк Алексиев

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Камисарова Афанасия Маркова

Отец ребёнка: Бучельников Марк Алексиев

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Бучельников Яков Марков

Отец ребёнка: Бучельников Марк Алексиев

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Клепикова Евдокия Маркова

Отец ребёнка: Бучельников Марк Алексиев

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Феодосия Маркова

Отец ребёнка: Бучельников Марк Алексиев

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
10.07.1807

Муж: Бучельников Марк Алексиев

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
15.07.1808

Дочь: Шанаурина (бучельникова) Мария Маркова

Отец ребёнка: Бучельников Марк Алексиев

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
12.09.1809

Сын: Бучельников Корнилий Марков

Отец ребёнка: Бучельников Марк Алексиев

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
06.11.1810

Дочь: Матрена Маркова

Отец ребёнка: Бучельников Марк Алексиев

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
04.04.1812

Сын: Бучельников Василий Марков

Отец ребёнка: Бучельников Марк Алексиев

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
27.03.1813

Сын: Бучельников Марко Марков

Отец ребёнка: Бучельников Марк Алексиев

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
09.11.1814

Дочь: Матрона Маркова

Отец ребёнка: Бучельников Марк Алексиев

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
10.02.1816

Сын: Бучельников Анисим Марков

Отец ребёнка: Бучельников Марк Алексиев

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
17.12.1817

Сын: Бучельников Игнатий Марков

Отец ребёнка: Бучельников Марк Алексиев

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
17.12.1817

Дочь: Иульяния Маркова

Отец ребёнка: Бучельников Марк Алексиев

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно
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