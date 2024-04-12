Бучельников Корнилий Марков
Место рождения
Дата рождения12.09.1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1809
Бракосочетание
02.07.1833
Рождение ребёнка
02.07.1834
Дочь: Марфа Корнилова
Мать ребёнка: Бучельникова Домна Алексиева
Рождение ребёнка
29.06.1835
Сын: Бучельников Петр Корнилиев
Мать ребёнка: Бучельникова Домна Алексиева
Рождение ребёнка
15.07.1836
Дочь: Мария Корнилиева
Мать ребёнка: Бучельникова Домна Алексиева
Рождение ребёнка
03.04.1839
Дочь: Мария Корнилова
Мать ребёнка: Бучельникова Домна Алексиева
Рождение ребёнка
15.10.1840
Дочь: Андрей Корнилиев
Мать ребёнка: Бучельникова Домна Алексиева
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: София Корнилиева
Мать ребёнка: Бучельникова Домна Алексиева
Рождение ребёнка
29.03.1852
Дочь: Марья Корнильева
Мать ребёнка: Бучельникова Домна Алексиева
Смерть
Неизвестно