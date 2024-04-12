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Бучельников Корнилий Марков

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Место рождения

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

12.09.1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1809

Отец: Бучельников Марк Алексиев

Мать: Бучельникова Евдокия Петрова

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
02.07.1833

Жена: Бучельникова Домна Алексиева

Рождение ребёнка
02.07.1834

Дочь: Марфа Корнилова

Мать ребёнка: Бучельникова Домна Алексиева

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
29.06.1835

Сын: Бучельников Петр Корнилиев

Мать ребёнка: Бучельникова Домна Алексиева

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
15.07.1836

Дочь: Мария Корнилиева

Мать ребёнка: Бучельникова Домна Алексиева

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
03.04.1839

Дочь: Мария Корнилова

Мать ребёнка: Бучельникова Домна Алексиева

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
15.10.1840

Дочь: Андрей Корнилиев

Мать ребёнка: Бучельникова Домна Алексиева

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: София Корнилиева

Мать ребёнка: Бучельникова Домна Алексиева

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
29.03.1852

Дочь: Марья Корнильева

Мать ребёнка: Бучельникова Домна Алексиева

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно
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