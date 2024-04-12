Бучельникова (Докучаева) Домна Алексиева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811
Отец: Докучаев Алексий Никитин
Бракосочетание
02.07.1833
Рождение ребёнка
02.07.1834
Дочь: Марфа Корнилова
Отец ребёнка: Бучельников Корнилий Марков
Рождение ребёнка
29.06.1835
Сын: Бучельников Петр Корнилиев
Отец ребёнка: Бучельников Корнилий Марков
Рождение ребёнка
15.07.1836
Дочь: Мария Корнилиева
Отец ребёнка: Бучельников Корнилий Марков
Рождение ребёнка
03.04.1839
Дочь: Мария Корнилова
Отец ребёнка: Бучельников Корнилий Марков
Рождение ребёнка
15.10.1840
Дочь: Андрей Корнилиев
Отец ребёнка: Бучельников Корнилий Марков
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: София Корнилиева
Отец ребёнка: Бучельников Корнилий Марков
Рождение ребёнка
29.03.1852
Дочь: Марья Корнильева
Отец ребёнка: Бучельников Корнилий Марков
Смерть
Неизвестно