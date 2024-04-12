Бучельникова (Докучаева) Домна Алексиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бучельникова (Докучаева) Домна Алексиева

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Место рождения

Киселева, Ирбитский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Около 1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811

Отец: Докучаев Алексий Никитин

Мать: не указана

Киселева, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
02.07.1833

Муж: Бучельников Корнилий Марков

Рождение ребёнка
02.07.1834

Дочь: Марфа Корнилова

Отец ребёнка: Бучельников Корнилий Марков

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
29.06.1835

Сын: Бучельников Петр Корнилиев

Отец ребёнка: Бучельников Корнилий Марков

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
15.07.1836

Дочь: Мария Корнилиева

Отец ребёнка: Бучельников Корнилий Марков

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
03.04.1839

Дочь: Мария Корнилова

Отец ребёнка: Бучельников Корнилий Марков

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
15.10.1840

Дочь: Андрей Корнилиев

Отец ребёнка: Бучельников Корнилий Марков

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: София Корнилиева

Отец ребёнка: Бучельников Корнилий Марков

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
29.03.1852

Дочь: Марья Корнильева

Отец ребёнка: Бучельников Корнилий Марков

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно
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