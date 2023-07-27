Сединкина (Сединкина) Дарья Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сединкина (Сединкина) Дарья Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1759

Дата смерти

08.05.1807

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1761 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Бучельникова Евдокия Петрова

Отец ребёнка: Сединкин Петр Федоров

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Сединкин Власий Петров

Отец ребёнка: Сединкин Петр Федоров

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Сединкин Димитрий Петров

Отец ребёнка: Сединкин Петр Федоров

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сединкин Петр Федоров

Смерть
08.05.1807
Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область