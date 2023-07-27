Сединкина (Сединкина) Дарья Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1759
Дата смерти08.05.1807
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Бучельникова Евдокия Петрова
Отец ребёнка: Сединкин Петр Федоров
Рождение ребёнка
Около 1793
Отец ребёнка: Сединкин Петр Федоров
Рождение ребёнка
Около 1794
Отец ребёнка: Сединкин Петр Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.05.1807