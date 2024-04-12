Сединкин Власий Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСединкин Власий Петров

Сединкин Власий Петров

avatar

Место рождения

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793

Отец: Сединкин Петр Федоров

Мать: Сединкина Дарья Федорова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
09.05.1814

Жена: Сединкина Гликерья Михайлова

Рождение ребёнка
16.06.1816

Дочь: Феврония Власиева

Мать ребёнка: Сединкина Гликерья Михайлова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.06.1817

Дочь: Акилина Власова

Мать ребёнка: Сединкина Гликерья Михайлова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.06.1818

Сын: Сединкин Урван Власов

Мать ребёнка: Сединкина Гликерья Михайлова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.10.1819

Дочь: Стефанида Власова

Мать ребёнка: Сединкина Гликерья Михайлова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.06.1821

Дочь: Февронья Власова

Мать ребёнка: Сединкина Гликерья Михайлова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close