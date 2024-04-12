Сединкин Власий Петров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793
Отец: Сединкин Петр Федоров
Мать: Сединкина Дарья Федорова
Бракосочетание
09.05.1814
Рождение ребёнка
16.06.1816
Дочь: Феврония Власиева
Мать ребёнка: Сединкина Гликерья Михайлова
Рождение ребёнка
19.06.1817
Дочь: Акилина Власова
Мать ребёнка: Сединкина Гликерья Михайлова
Рождение ребёнка
24.06.1818
Мать ребёнка: Сединкина Гликерья Михайлова
Рождение ребёнка
14.10.1819
Дочь: Стефанида Власова
Мать ребёнка: Сединкина Гликерья Михайлова
Рождение ребёнка
26.06.1821
Дочь: Февронья Власова
Мать ребёнка: Сединкина Гликерья Михайлова
Смерть
Неизвестно