Сединкина (Столбикова) Гликерья Михайлова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794
Отец: Столбиков Михаил
Бракосочетание
09.05.1814
Рождение ребёнка
16.06.1816
Дочь: Феврония Власиева
Отец ребёнка: Сединкин Власий Петров
Рождение ребёнка
19.06.1817
Дочь: Акилина Власова
Отец ребёнка: Сединкин Власий Петров
Рождение ребёнка
24.06.1818
Отец ребёнка: Сединкин Власий Петров
Рождение ребёнка
14.10.1819
Дочь: Стефанида Власова
Отец ребёнка: Сединкин Власий Петров
Рождение ребёнка
26.06.1821
Дочь: Февронья Власова
Отец ребёнка: Сединкин Власий Петров
Смерть
Неизвестно