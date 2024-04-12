Бучельников Марко Марков
Место рождения
Дата рождения27.03.1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1813
Бракосочетание
04.02.1835
Рождение ребёнка
09.08.1836
Дочь: Евдокия Маркова
Мать ребёнка: Бучельникова Пелагия Аггеева
Рождение ребёнка
02.04.1838
Сын: Бучельников Никита Марков
Мать ребёнка: Бучельникова Пелагия Аггеева
Рождение ребёнка
26.06.1840
Дочь: Евфросиния Маркова
Мать ребёнка: Бучельникова Пелагия Аггеева
Рождение ребёнка
25.06.1850
Мать ребёнка: Бучельникова Пелагия Аггеева
Смерть
Неизвестно