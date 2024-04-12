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Бучельников Марко Марков

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Место рождения

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

27.03.1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1813

Отец: Бучельников Марк Алексиев

Мать: Бучельникова Евдокия Петрова

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
04.02.1835

Жена: Бучельникова Пелагия Аггеева

Рождение ребёнка
09.08.1836

Дочь: Евдокия Маркова

Мать ребёнка: Бучельникова Пелагия Аггеева

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
02.04.1838

Сын: Бучельников Никита Марков

Мать ребёнка: Бучельникова Пелагия Аггеева

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
26.06.1840

Дочь: Евфросиния Маркова

Мать ребёнка: Бучельникова Пелагия Аггеева

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
25.06.1850

Сын: Бучельников Иоанн Марков

Мать ребёнка: Бучельникова Пелагия Аггеева

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно
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