Бучельникова (Орлова) Пелагия Аггеева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811
Отец: Орлов Аггей
Бракосочетание
04.02.1835
Рождение ребёнка
09.08.1836
Дочь: Евдокия Маркова
Отец ребёнка: Бучельников Марко Марков
Рождение ребёнка
02.04.1838
Сын: Бучельников Никита Марков
Отец ребёнка: Бучельников Марко Марков
Рождение ребёнка
26.06.1840
Дочь: Евфросиния Маркова
Отец ребёнка: Бучельников Марко Марков
Рождение ребёнка
25.06.1850
Отец ребёнка: Бучельников Марко Марков
Смерть
Неизвестно