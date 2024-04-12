Бучельникова (Орлова) Пелагия Аггеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бучельникова (Орлова) Пелагия Аггеева

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Место рождения

Орлов, Ирбитский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Около 1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811

Отец: Орлов Аггей

Мать: не указана

Орлов, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
04.02.1835

Муж: Бучельников Марко Марков

Рождение ребёнка
09.08.1836

Дочь: Евдокия Маркова

Отец ребёнка: Бучельников Марко Марков

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
02.04.1838

Сын: Бучельников Никита Марков

Отец ребёнка: Бучельников Марко Марков

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
26.06.1840

Дочь: Евфросиния Маркова

Отец ребёнка: Бучельников Марко Марков

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
25.06.1850

Сын: Бучельников Иоанн Марков

Отец ребёнка: Бучельников Марко Марков

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно
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