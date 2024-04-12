Сединкина (Потапова) (Потапова) Евфимия Федорова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1793
Дата смерти08.01.1849
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793
Отец: Потапов Федор
Бракосочетание
18.01.1814
Рождение ребёнка
20.05.1814
Сын: Сединкин Алексий Димитриев
Отец ребёнка: Сединкин Димитрий Петров
Рождение ребёнка
22.06.1815
Дочь: Короткова (сединкина) Феврония Димитриева
Отец ребёнка: Сединкин Димитрий Петров
Рождение ребёнка
Около 1816
Сын: Сединкин Филипп Димитриев
Отец ребёнка: Сединкин Димитрий Петров
Рождение ребёнка
21.10.1818
Дочь: Неонила Димитриева
Отец ребёнка: Сединкин Димитрий Петров
Смерть
08.01.1849
Причина смерти: от ломотной