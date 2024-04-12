Сединкина (Потапова) (Потапова) Евфимия Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сединкина (Потапова) (Потапова) Евфимия Федорова

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Место рождения

Потапова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1793

Дата смерти

08.01.1849

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793

Отец: Потапов Федор

Мать: не указана

Потапова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
18.01.1814

Муж: Сединкин Димитрий Петров

Рождение ребёнка
20.05.1814

Сын: Сединкин Алексий Димитриев

Отец ребёнка: Сединкин Димитрий Петров

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.06.1815

Дочь: Короткова (сединкина) Феврония Димитриева

Отец ребёнка: Сединкин Димитрий Петров

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Сединкин Филипп Димитриев

Отец ребёнка: Сединкин Димитрий Петров

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.10.1818

Дочь: Неонила Димитриева

Отец ребёнка: Сединкин Димитрий Петров

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
08.01.1849
Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от ломотной
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