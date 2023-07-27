Собанина (Собанина) Настасья Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: ?
Рождение ребёнка
Около 1789
Дочь: Короткова Лукия Матвиева
Отец ребёнка: Собанин Матфей Федоров
Рождение ребёнка
Около 1790
Сын: Собанин Петр Матвиев старший
Отец ребёнка: Собанин Матфей Федоров
Рождение ребёнка
Около 1794
Отец ребёнка: Собанин Матфей Федоров
Рождение ребёнка
Около 1797
Сын: Собанин Петр Матвиев малой
Отец ребёнка: Собанин Матфей Федоров
Рождение ребёнка
Около 1798
Отец ребёнка: Собанин Матфей Федоров
Рождение ребёнка
07.06.1801
Отец ребёнка: Собанин Матфей Федоров
Рождение ребёнка
06.05.1803
Дочь: Ирина Матвеева
Отец ребёнка: Собанин Матфей Федоров
Рождение ребёнка
01.03.1805
Дочь: Евдокия Матвиева
Отец ребёнка: Собанин Матфей Федоров
Рождение ребёнка
15.05.1807
Отец ребёнка: Собанин Матфей Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1834