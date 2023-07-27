Собанина (Собанина) Настасья Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСобанина (Собанина) Настасья Федорова

Собанина (Собанина) Настасья Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1789

Дочь: Короткова Лукия Матвиева

Отец ребёнка: Собанин Матфей Федоров

Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Собанин Петр Матвиев старший

Отец ребёнка: Собанин Матфей Федоров

Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Собанин Данило Матвиев

Отец ребёнка: Собанин Матфей Федоров

Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Собанин Петр Матвиев малой

Отец ребёнка: Собанин Матфей Федоров

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Собанин Герасим Матвеев

Отец ребёнка: Собанин Матфей Федоров

Рождение ребёнка
07.06.1801

Сын: Собанин Феодот Матвиев

Отец ребёнка: Собанин Матфей Федоров

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.05.1803

Дочь: Ирина Матвеева

Отец ребёнка: Собанин Матфей Федоров

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.03.1805

Дочь: Евдокия Матвиева

Отец ребёнка: Собанин Матфей Федоров

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.05.1807

Сын: Собанин Феодор Матвеев

Отец ребёнка: Собанин Матфей Федоров

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Собанин Матфей Федоров

Смерть
После 1834
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close