Шаламова (Короткова) (Короткова) Евдокия Савинова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799
Отец: Коротков Савин Алексеев
Бракосочетание
31.01.1819
Рождение ребёнка
15.12.1819
Дочь: Иульяния Лукина
Отец ребёнка: Шаламов Лука Тимофеев
Рождение ребёнка
01.12.1820
Дочь: Варвара Лукина
Отец ребёнка: Шаламов Лука Тимофеев
Рождение ребёнка
15.03.1822
Дочь: Сединкина Дарья Лукина
Отец ребёнка: Шаламов Лука Тимофеев
Рождение ребёнка
03.04.1823
Сын: Шаламов Иосиф Лукин
Отец ребёнка: Шаламов Лука Тимофеев
Рождение ребёнка
31.07.1824
Отец ребёнка: Шаламов Лука Тимофеев
Рождение ребёнка
02.07.1826
Дочь: Евдокия Лукина
Отец ребёнка: Шаламов Лука Тимофеев
Рождение ребёнка
10.12.1827
Дочь: Лукия Лукина
Отец ребёнка: Шаламов Лука Тимофеев
Рождение ребёнка
14.04.1830
Сын: Шаламов Мартин Лукин
Отец ребёнка: Шаламов Лука Тимофеев
Рождение ребёнка
21.02.1832
Отец ребёнка: Шаламов Лука Тимофеев
Рождение ребёнка
20.08.1833
Сын: Шаламов Фаддей Лукин
Отец ребёнка: Шаламов Лука Тимофеев
Смерть
Неизвестно