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Шаламов Лука Тимофеев

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Место рождения

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: Шаламов Тимофей Васильев

Мать: Шаламова Ульяна Матвиева

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
31.01.1819

Жена: Шаламова (короткова) Евдокия Савинова

Рождение ребёнка
15.12.1819

Дочь: Иульяния Лукина

Мать ребёнка: Шаламова (короткова) Евдокия Савинова

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.12.1820

Дочь: Варвара Лукина

Мать ребёнка: Шаламова (короткова) Евдокия Савинова

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.03.1822

Дочь: Сединкина Дарья Лукина

Мать ребёнка: Шаламова (короткова) Евдокия Савинова

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.04.1823

Сын: Шаламов Иосиф Лукин

Мать ребёнка: Шаламова (короткова) Евдокия Савинова

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
31.07.1824

Сын: Шаламов Илиодор Лукин

Мать ребёнка: Шаламова (короткова) Евдокия Савинова

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.07.1826

Дочь: Евдокия Лукина

Мать ребёнка: Шаламова (короткова) Евдокия Савинова

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.12.1827

Дочь: Лукия Лукина

Мать ребёнка: Шаламова (короткова) Евдокия Савинова

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.04.1830

Сын: Шаламов Мартин Лукин

Мать ребёнка: Шаламова (короткова) Евдокия Савинова

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.02.1832

Сын: Шаламов Тарасий Лукин

Мать ребёнка: Шаламова (короткова) Евдокия Савинова

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.08.1833

Сын: Шаламов Фаддей Лукин

Мать ребёнка: Шаламова (короткова) Евдокия Савинова

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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