Шаламов Лука Тимофеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: Шаламов Тимофей Васильев
Мать: Шаламова Ульяна Матвиева
Дочь: Иульяния Лукина
Мать ребёнка: Шаламова (короткова) Евдокия Савинова
Дочь: Варвара Лукина
Мать ребёнка: Шаламова (короткова) Евдокия Савинова
Дочь: Сединкина Дарья Лукина
Мать ребёнка: Шаламова (короткова) Евдокия Савинова
Сын: Шаламов Иосиф Лукин
Мать ребёнка: Шаламова (короткова) Евдокия Савинова
Мать ребёнка: Шаламова (короткова) Евдокия Савинова
Дочь: Евдокия Лукина
Мать ребёнка: Шаламова (короткова) Евдокия Савинова
Дочь: Лукия Лукина
Мать ребёнка: Шаламова (короткова) Евдокия Савинова
Сын: Шаламов Мартин Лукин
Мать ребёнка: Шаламова (короткова) Евдокия Савинова
Мать ребёнка: Шаламова (короткова) Евдокия Савинова
Сын: Шаламов Фаддей Лукин
Мать ребёнка: Шаламова (короткова) Евдокия Савинова