Шаламова (Шаламова) Ульяна Матвиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаламова (Шаламова) Ульяна Матвиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

25.11.1833

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1798

Дочь: Сутягина Матрона Тимофеева

Отец ребёнка: Шаламов Тимофей Васильев

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Шаламов Лука Тимофеев

Отец ребёнка: Шаламов Тимофей Васильев

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.04.1801

Дочь: Ирина Тимофеева

Отец ребёнка: Шаламов Тимофей Васильев

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.07.1803

Сын: Шаламов Прокопий Тимофеев

Отец ребёнка: Шаламов Тимофей Васильев

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.07.1804

Дочь: Ефимия Тимофеева

Отец ребёнка: Шаламов Тимофей Васильев

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.11.1807

Дочь: Сединкина Стефанида Тимофеева

Отец ребёнка: Шаламов Тимофей Васильев

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.04.1810

Сын: Шаламов Феодот Тимофеев

Отец ребёнка: Шаламов Тимофей Васильев

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Шаламов Феодор Тимофеев

Отец ребёнка: Шаламов Тимофей Васильев

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.02.1813

Сын: Шаламов Тарасий Тимофеев

Отец ребёнка: Шаламов Тимофей Васильев

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
31.01.1815

Дочь: Анна Тимофеева

Отец ребёнка: Шаламов Тимофей Васильев

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.07.1817

Сын: Шаламов Прохор Тимофеев

Отец ребёнка: Шаламов Тимофей Васильев

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
25.11.1833
Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от истерики
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