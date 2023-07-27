Шаламова (Шаламова) Ульяна Матвиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1776
Дата смерти25.11.1833
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1798
Дочь: Сутягина Матрона Тимофеева
Отец ребёнка: Шаламов Тимофей Васильев
Рождение ребёнка
Около 1799
Отец ребёнка: Шаламов Тимофей Васильев
Рождение ребёнка
04.04.1801
Дочь: Ирина Тимофеева
Отец ребёнка: Шаламов Тимофей Васильев
Рождение ребёнка
07.07.1803
Сын: Шаламов Прокопий Тимофеев
Отец ребёнка: Шаламов Тимофей Васильев
Рождение ребёнка
08.07.1804
Дочь: Ефимия Тимофеева
Отец ребёнка: Шаламов Тимофей Васильев
Рождение ребёнка
12.11.1807
Дочь: Сединкина Стефанида Тимофеева
Отец ребёнка: Шаламов Тимофей Васильев
Рождение ребёнка
18.04.1810
Отец ребёнка: Шаламов Тимофей Васильев
Рождение ребёнка
Около 1810
Отец ребёнка: Шаламов Тимофей Васильев
Рождение ребёнка
24.02.1813
Отец ребёнка: Шаламов Тимофей Васильев
Рождение ребёнка
31.01.1815
Дочь: Анна Тимофеева
Отец ребёнка: Шаламов Тимофей Васильев
Рождение ребёнка
28.07.1817
Отец ребёнка: Шаламов Тимофей Васильев
Смерть
25.11.1833
Причина смерти: от истерики