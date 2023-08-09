Сединкина (Шаламова) Стефанида Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСединкина (Шаламова) Стефанида Тимофеева

Сединкина (Шаламова) Стефанида Тимофеева

avatar

Место рождения

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

12.11.1807

Дата смерти

До ?.07.1844

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1807

Отец: Шаламов Тимофей Васильев

Мать: Шаламова Ульяна Матвиева

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.12.1828

Сын: Шаламов Аггей

Отец ребёнка: ?

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
07.07.1829

Муж: Сединкин Захарий Егоров

Рождение ребёнка
26.09.1830

Дочь: Евфимия Захарова

Отец ребёнка: Сединкин Захарий Егоров

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
До ?.07.1844