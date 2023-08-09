Сединкина (Шаламова) Стефанида Тимофеева
Место рождения
Дата рождения12.11.1807
Дата смертиДо ?.07.1844
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1807
Отец: Шаламов Тимофей Васильев
Мать: Шаламова Ульяна Матвиева
Рождение ребёнка
15.12.1828
Сын: Шаламов Аггей
Отец ребёнка: ?
Бракосочетание
07.07.1829
Рождение ребёнка
26.09.1830
Дочь: Евфимия Захарова
Отец ребёнка: Сединкин Захарий Егоров
Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
До ?.07.1844