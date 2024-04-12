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Шаламов Тимофей Васильев

Место рождения

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1761

Дата смерти

01.05.1831

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1798

Дочь: Сутягина Матрона Тимофеева

Мать ребёнка: Шаламова Ульяна Матвиева

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Шаламов Лука Тимофеев

Мать ребёнка: Шаламова Ульяна Матвиева

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.04.1801

Дочь: Ирина Тимофеева

Мать ребёнка: Шаламова Ульяна Матвиева

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.07.1803

Сын: Шаламов Прокопий Тимофеев

Мать ребёнка: Шаламова Ульяна Матвиева

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.07.1804

Дочь: Ефимия Тимофеева

Мать ребёнка: Шаламова Ульяна Матвиева

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.11.1807

Дочь: Сединкина Стефанида Тимофеева

Мать ребёнка: Шаламова Ульяна Матвиева

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.04.1810

Сын: Шаламов Феодот Тимофеев

Мать ребёнка: Шаламова Ульяна Матвиева

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Шаламов Феодор Тимофеев

Мать ребёнка: Шаламова Ульяна Матвиева

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.02.1813

Сын: Шаламов Тарасий Тимофеев

Мать ребёнка: Шаламова Ульяна Матвиева

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
31.01.1815

Дочь: Анна Тимофеева

Мать ребёнка: Шаламова Ульяна Матвиева

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.07.1817

Сын: Шаламов Прохор Тимофеев

Мать ребёнка: Шаламова Ульяна Матвиева

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
01.05.1831
Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от престарелости
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