Шаламов Тимофей Васильев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1761
Дата смерти01.05.1831
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761
Рождение ребёнка
Около 1798
Дочь: Сутягина Матрона Тимофеева
Мать ребёнка: Шаламова Ульяна Матвиева
Рождение ребёнка
Около 1799
Мать ребёнка: Шаламова Ульяна Матвиева
Рождение ребёнка
04.04.1801
Дочь: Ирина Тимофеева
Мать ребёнка: Шаламова Ульяна Матвиева
Рождение ребёнка
07.07.1803
Сын: Шаламов Прокопий Тимофеев
Мать ребёнка: Шаламова Ульяна Матвиева
Рождение ребёнка
08.07.1804
Дочь: Ефимия Тимофеева
Мать ребёнка: Шаламова Ульяна Матвиева
Рождение ребёнка
12.11.1807
Дочь: Сединкина Стефанида Тимофеева
Мать ребёнка: Шаламова Ульяна Матвиева
Рождение ребёнка
18.04.1810
Мать ребёнка: Шаламова Ульяна Матвиева
Рождение ребёнка
Около 1810
Мать ребёнка: Шаламова Ульяна Матвиева
Рождение ребёнка
24.02.1813
Мать ребёнка: Шаламова Ульяна Матвиева
Рождение ребёнка
31.01.1815
Дочь: Анна Тимофеева
Мать ребёнка: Шаламова Ульяна Матвиева
Рождение ребёнка
28.07.1817
Мать ребёнка: Шаламова Ульяна Матвиева
Смерть
01.05.1831
Причина смерти: от престарелости