Ергин (Сутягин) Григорий Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1788
Дата смерти24.04.1834
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788
Отец: Ергин - Сутягин Михаил Васильев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.07.1807
Сын: Ергин (сутягин) Мирон Григорьев
Мать ребёнка: Ергина (сутягина) Ирина Яковлева
Рождение ребёнка
13.08.1810
Дочь: Евдокия Григорьева
Мать ребёнка: Ергина (сутягина) Ирина Яковлева
Рождение ребёнка
09.09.1812
Сын: Ергин (сутягин) Иосиф Григорьев
Мать ребёнка: Ергина (сутягина) Ирина Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.04.1834
Причина смерти: от лихорадки