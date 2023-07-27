Ергин (Сутягин) Григорий Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ергин (Сутягин) Григорий Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1788

Дата смерти

24.04.1834

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788

Отец: Ергин - Сутягин Михаил Васильев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.07.1807

Сын: Ергин (сутягин) Мирон Григорьев

Мать ребёнка: Ергина (сутягина) Ирина Яковлева

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.08.1810

Дочь: Евдокия Григорьева

Мать ребёнка: Ергина (сутягина) Ирина Яковлева

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.09.1812

Сын: Ергин (сутягин) Иосиф Григорьев

Мать ребёнка: Ергина (сутягина) Ирина Яковлева

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ергина (сутягина) Ирина Яковлева

Смерть
24.04.1834
Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от лихорадки