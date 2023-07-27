Ергина (Сутягина) (Ергина (Сутягина)) Ирина Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ергина (Сутягина) (Ергина (Сутягина)) Ирина Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

22.10.1827

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.07.1807

Сын: Ергин (сутягин) Мирон Григорьев

Отец ребёнка: Ергин (сутягин) Григорий Михайлов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.08.1810

Дочь: Евдокия Григорьева

Отец ребёнка: Ергин (сутягин) Григорий Михайлов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.09.1812

Сын: Ергин (сутягин) Иосиф Григорьев

Отец ребёнка: Ергин (сутягин) Григорий Михайлов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ергин (сутягин) Григорий Михайлов

Смерть
22.10.1827
Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: скорбутною
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