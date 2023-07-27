Ергина (Сутягина) (Ергина (Сутягина)) Ирина Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1780
Дата смерти22.10.1827
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.07.1807
Сын: Ергин (сутягин) Мирон Григорьев
Отец ребёнка: Ергин (сутягин) Григорий Михайлов
Рождение ребёнка
13.08.1810
Дочь: Евдокия Григорьева
Отец ребёнка: Ергин (сутягин) Григорий Михайлов
Рождение ребёнка
09.09.1812
Сын: Ергин (сутягин) Иосиф Григорьев
Отец ребёнка: Ергин (сутягин) Григорий Михайлов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.10.1827
Причина смерти: скорбутною