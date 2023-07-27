Ергина - Сутягина (Ергина - Сутягина) Екатерина Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ергина - Сутягина (Ергина - Сутягина) Екатерина Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Ергин - Сутягин Фаддей Петров

Отец ребёнка: Ергин - Сутягин Петр Васильев

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1797

Дочь: Воинкова Елена Петрова

Отец ребёнка: Ергин - Сутягин Петр Васильев

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Ергин - Сутягин Симион Петров

Отец ребёнка: Ергин - Сутягин Петр Васильев

Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Новопашенная Татьяна Петрова

Отец ребёнка: Ергин - Сутягин Петр Васильев

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.11.1801

Дочь: Матрона Петрова

Отец ребёнка: Ергин - Сутягин Петр Васильев

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ергин - Сутягин Петр Васильев

Смерть
Неизвестно
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