Ергина - Сутягина (Ергина - Сутягина) Екатерина Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1796
Сын: Ергин - Сутягин Фаддей Петров
Отец ребёнка: Ергин - Сутягин Петр Васильев
Рождение ребёнка
Около 1797
Дочь: Воинкова Елена Петрова
Отец ребёнка: Ергин - Сутягин Петр Васильев
Рождение ребёнка
Около 1797
Сын: Ергин - Сутягин Симион Петров
Отец ребёнка: Ергин - Сутягин Петр Васильев
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Новопашенная Татьяна Петрова
Отец ребёнка: Ергин - Сутягин Петр Васильев
Рождение ребёнка
05.11.1801
Дочь: Матрона Петрова
Отец ребёнка: Ергин - Сутягин Петр Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно