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Воинков Иоанн Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1775

Дата смерти

24.01.1836

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: Воинков Иван Козмин

Мать: Воинкова Мавра Яковлева

Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Воинков Леонтий Иванов

Мать ребёнка: Анна Савватиева

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Воинков Дионисий (Денис) Иванов

Мать ребёнка: Анна Савватиева

Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Воинков Корнил (Корнилий) Иванов

Мать ребёнка: Анна Савватиева

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Воинков Киприан Иванов

Мать ребёнка: Анна Савватиева

Рождение ребёнка
28.06.1802

Сын: Воинков Петр Иванов

Мать ребёнка: Анна Савватиева

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.08.1804

Сын: Воинков Александр Иванов

Мать ребёнка: Анна Савватиева

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.05.1809

Сын: Воинков Никита Иванов

Мать ребёнка: Анна Савватиева

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фекла Иванова

Мать ребёнка: Анна Савватиева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Савватиева

Смерть
24.01.1836
Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
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