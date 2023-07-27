Воинков Иоанн Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1775
Дата смерти24.01.1836
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775
Отец: Воинков Иван Козмин
Мать: Воинкова Мавра Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1797
Мать ребёнка: Анна Савватиева
Рождение ребёнка
Около 1798
Сын: Воинков Дионисий (Денис) Иванов
Мать ребёнка: Анна Савватиева
Рождение ребёнка
Около 1798
Сын: Воинков Корнил (Корнилий) Иванов
Мать ребёнка: Анна Савватиева
Рождение ребёнка
Около 1799
Мать ребёнка: Анна Савватиева
Рождение ребёнка
28.06.1802
Сын: Воинков Петр Иванов
Мать ребёнка: Анна Савватиева
Рождение ребёнка
27.08.1804
Мать ребёнка: Анна Савватиева
Рождение ребёнка
28.05.1809
Мать ребёнка: Анна Савватиева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фекла Иванова
Мать ребёнка: Анна Савватиева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Савватиева
Смерть
24.01.1836