Воинков Дионисий (Денис) Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1798
Дата смерти09.11.1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798
Отец: Воинков Иоанн Иванов
Мать: Анна Савватиева
Бракосочетание
23.05.1819
Рождение ребёнка
13.08.1819
Сын: Воинков Максим Дионисьев (Денисов)
Мать ребёнка: Воинкова (жилякова) Ирина Яковлева
Рождение ребёнка
02.01.1821
Мать ребёнка: Воинкова (жилякова) Ирина Яковлева
Рождение ребёнка
05.02.1824
Сын: Воинков Василий Дионисьев (Денисов)
Мать ребёнка: Воинкова (жилякова) Ирина Яковлева
Рождение ребёнка
26.01.1826
Сын: Воинков Феодосий Дионисьев
Мать ребёнка: Воинкова (жилякова) Ирина Яковлева
Бракосочетание
21.04.1839
Смерть
09.11.1850