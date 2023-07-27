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Воинков Дионисий (Денис) Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

09.11.1850

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: Воинков Иоанн Иванов

Мать: Анна Савватиева

Бракосочетание
23.05.1819

Жена: Воинкова (жилякова) Ирина Яковлева

Рождение ребёнка
13.08.1819

Сын: Воинков Максим Дионисьев (Денисов)

Мать ребёнка: Воинкова (жилякова) Ирина Яковлева

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.01.1821

Сын: Воинков Феодор Дионисьев

Мать ребёнка: Воинкова (жилякова) Ирина Яковлева

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.02.1824

Сын: Воинков Василий Дионисьев (Денисов)

Мать ребёнка: Воинкова (жилякова) Ирина Яковлева

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.01.1826

Сын: Воинков Феодосий Дионисьев

Мать ребёнка: Воинкова (жилякова) Ирина Яковлева

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
21.04.1839

Жена: Короткова (воинкова) Евдокия Димитриева

Смерть
09.11.1850
Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
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