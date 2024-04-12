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Воинков Феодор Дионисьев

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Место рождения

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

02.01.1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1821

Отец: Воинков Дионисий (Денис) Иванов

Мать: Воинкова (жилякова) Ирина Яковлева

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
03.11.1840

Жена: Воинкова Акилина Яковлева

Рождение ребёнка
27.06.1844

Дочь: Евфросинья Феодорова

Мать ребёнка: Воинкова Акилина Яковлева

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.08.1845

Дочь: Евлалия Феодорова

Мать ребёнка: Воинкова Акилина Яковлева

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.05.1848

Сын: Воинков Василиск Феодоров

Мать ребёнка: Воинкова Акилина Яковлева

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.12.1849

Сын: Воинков Евграф Феодоров

Мать ребёнка: Воинкова Акилина Яковлева

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.04.1851

Сын: Воинков Антипп Феодоров

Мать ребёнка: Воинкова Акилина Яковлева

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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