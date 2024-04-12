Воинков Феодор Дионисьев
Место рождения
Дата рождения02.01.1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1821
Бракосочетание
03.11.1840
Рождение ребёнка
27.06.1844
Дочь: Евфросинья Феодорова
Мать ребёнка: Воинкова Акилина Яковлева
Рождение ребёнка
14.08.1845
Дочь: Евлалия Феодорова
Мать ребёнка: Воинкова Акилина Яковлева
Рождение ребёнка
21.05.1848
Сын: Воинков Василиск Феодоров
Мать ребёнка: Воинкова Акилина Яковлева
Рождение ребёнка
09.12.1849
Мать ребёнка: Воинкова Акилина Яковлева
Рождение ребёнка
10.04.1851
Мать ребёнка: Воинкова Акилина Яковлева
Смерть
Неизвестно