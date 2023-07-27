Воинкова (Тоскуева) Акилина Яковлева
Место рожденияд. Тоскуева Чурманского прихода
Дата рожденияОколо 1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1819
Отец: Тоскуев Яков
Мать: не указана
д. Тоскуева Чурманского прихода
Бракосочетание
03.11.1840
Рождение ребёнка
27.06.1844
Дочь: Евфросинья Феодорова
Отец ребёнка: Воинков Феодор Дионисьев
Рождение ребёнка
14.08.1845
Дочь: Евлалия Феодорова
Отец ребёнка: Воинков Феодор Дионисьев
Рождение ребёнка
21.05.1848
Сын: Воинков Василиск Феодоров
Отец ребёнка: Воинков Феодор Дионисьев
Рождение ребёнка
09.12.1849
Отец ребёнка: Воинков Феодор Дионисьев
Рождение ребёнка
10.04.1851
Отец ребёнка: Воинков Феодор Дионисьев
Смерть
Неизвестно