Воинкова (Тоскуева) Акилина Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воинкова (Тоскуева) Акилина Яковлева

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Место рождения

д. Тоскуева Чурманского прихода

Дата рождения

Около 1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819

Отец: Тоскуев Яков

Мать: не указана

д. Тоскуева Чурманского прихода
Бракосочетание
03.11.1840

Муж: Воинков Феодор Дионисьев

Рождение ребёнка
27.06.1844

Дочь: Евфросинья Феодорова

Отец ребёнка: Воинков Феодор Дионисьев

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.08.1845

Дочь: Евлалия Феодорова

Отец ребёнка: Воинков Феодор Дионисьев

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.05.1848

Сын: Воинков Василиск Феодоров

Отец ребёнка: Воинков Феодор Дионисьев

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.12.1849

Сын: Воинков Евграф Феодоров

Отец ребёнка: Воинков Феодор Дионисьев

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.04.1851

Сын: Воинков Антипп Феодоров

Отец ребёнка: Воинков Феодор Дионисьев

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно