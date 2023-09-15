Воинкова (Жилякова) (Жилякова) Ирина Яковлева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1797
Дата смерти16.12.1838
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797
Отец: Жиляков Яков
Мать: не указана
Бракосочетание
23.05.1819
Рождение ребёнка
13.08.1819
Сын: Воинков Максим Дионисьев (Денисов)
Отец ребёнка: Воинков Дионисий (Денис) Иванов
Рождение ребёнка
02.01.1821
Отец ребёнка: Воинков Дионисий (Денис) Иванов
Рождение ребёнка
05.02.1824
Сын: Воинков Василий Дионисьев (Денисов)
Отец ребёнка: Воинков Дионисий (Денис) Иванов
Рождение ребёнка
26.01.1826
Сын: Воинков Феодосий Дионисьев
Отец ребёнка: Воинков Дионисий (Денис) Иванов
Смерть
16.12.1838
Причина смерти: от горячки