Воинкова (Жилякова) (Жилякова) Ирина Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воинкова (Жилякова) (Жилякова) Ирина Яковлева

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Место рождения

Субботина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1797

Дата смерти

16.12.1838

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797

Отец: Жиляков Яков

Мать: не указана

Субботина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
23.05.1819

Муж: Воинков Дионисий (Денис) Иванов

Рождение ребёнка
13.08.1819

Сын: Воинков Максим Дионисьев (Денисов)

Отец ребёнка: Воинков Дионисий (Денис) Иванов

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.01.1821

Сын: Воинков Феодор Дионисьев

Отец ребёнка: Воинков Дионисий (Денис) Иванов

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.02.1824

Сын: Воинков Василий Дионисьев (Денисов)

Отец ребёнка: Воинков Дионисий (Денис) Иванов

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.01.1826

Сын: Воинков Феодосий Дионисьев

Отец ребёнка: Воинков Дионисий (Денис) Иванов

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
16.12.1838
Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от горячки
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