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Воинков Феодосий Дионисьев

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Место рождения

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

26.01.1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1826

Отец: Воинков Дионисий (Денис) Иванов

Мать: Воинкова (жилякова) Ирина Яковлева

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
31.05.1848

Жена: Воинкова (большакова) Евдокия (Родония) Кондратьева

Рождение ребёнка
27.10.1848

Сын: Воинков Арсений Феодосиев

Мать ребёнка: Воинкова (большакова) Евдокия (Родония) Кондратьева

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.03.1850

Сын: Воинков Савва Феодосиев

Мать ребёнка: Воинкова (большакова) Евдокия (Родония) Кондратьева

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.09.1851

Дочь: Минодора Феодосиева

Мать ребёнка: Воинкова (большакова) Евдокия (Родония) Кондратьева

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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