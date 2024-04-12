Воинков Феодосий Дионисьев
Место рождения
Дата рождения26.01.1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1826
Бракосочетание
31.05.1848
Рождение ребёнка
27.10.1848
Сын: Воинков Арсений Феодосиев
Мать ребёнка: Воинкова (большакова) Евдокия (Родония) Кондратьева
Рождение ребёнка
19.03.1850
Мать ребёнка: Воинкова (большакова) Евдокия (Родония) Кондратьева
Рождение ребёнка
10.09.1851
Дочь: Минодора Феодосиева
Мать ребёнка: Воинкова (большакова) Евдокия (Родония) Кондратьева
Смерть
Неизвестно