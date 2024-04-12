Воинкова (Большакова) (Большакова) Евдокия (Родония) Кондратьева
Место рождения
Дата рождения09.02.1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1829
Бракосочетание
31.05.1848
Рождение ребёнка
27.10.1848
Сын: Воинков Арсений Феодосиев
Отец ребёнка: Воинков Феодосий Дионисьев
Рождение ребёнка
19.03.1850
Отец ребёнка: Воинков Феодосий Дионисьев
Рождение ребёнка
10.09.1851
Дочь: Минодора Феодосиева
Отец ребёнка: Воинков Феодосий Дионисьев
Смерть
Неизвестно