Воинкова (Большакова) (Большакова) Евдокия (Родония) Кондратьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воинкова (Большакова) (Большакова) Евдокия (Родония) Кондратьева

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Место рождения

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

09.02.1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1829

Отец: Большаков Кондратий Григорьев

Мать: Большакова Ульяна Андреева

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
31.05.1848

Муж: Воинков Феодосий Дионисьев

Рождение ребёнка
27.10.1848

Сын: Воинков Арсений Феодосиев

Отец ребёнка: Воинков Феодосий Дионисьев

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.03.1850

Сын: Воинков Савва Феодосиев

Отец ребёнка: Воинков Феодосий Дионисьев

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.09.1851

Дочь: Минодора Феодосиева

Отец ребёнка: Воинков Феодосий Дионисьев

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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