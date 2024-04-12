Большакова (Плетнева) Ульяна Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Большакова (Плетнева) Ульяна Андреева

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Место рождения

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

12.08.1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1803

Отец: Плетнев Андрей Афанасьев

Мать: Плетнева Евфимия Иванова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
29.04.1826

Муж: Большаков Кондратий Григорьев

Рождение ребёнка
02.01.1827

Сын: Большаков Гордий Кондратиев

Отец ребёнка: Большаков Кондратий Григорьев

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.02.1828

Дочь: Агафия Кондратиева

Отец ребёнка: Большаков Кондратий Григорьев

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.02.1828

Сын: Большаков Андрей Кондратиев

Отец ребёнка: Большаков Кондратий Григорьев

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.02.1829

Дочь: Воинкова (большакова) Евдокия (Родония) Кондратьева

Отец ребёнка: Большаков Кондратий Григорьев

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.09.1832

Сын: Большаков Корнилий Кондратьев

Отец ребёнка: Большаков Кондратий Григорьев

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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