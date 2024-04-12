Большакова (Плетнева) Ульяна Андреева
Место рождения
Дата рождения12.08.1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1803
Отец: Плетнев Андрей Афанасьев
Мать: Плетнева Евфимия Иванова
Бракосочетание
29.04.1826
Рождение ребёнка
02.01.1827
Сын: Большаков Гордий Кондратиев
Отец ребёнка: Большаков Кондратий Григорьев
Рождение ребёнка
09.02.1828
Дочь: Агафия Кондратиева
Отец ребёнка: Большаков Кондратий Григорьев
Рождение ребёнка
09.02.1828
Сын: Большаков Андрей Кондратиев
Отец ребёнка: Большаков Кондратий Григорьев
Рождение ребёнка
09.02.1829
Дочь: Воинкова (большакова) Евдокия (Родония) Кондратьева
Отец ребёнка: Большаков Кондратий Григорьев
Рождение ребёнка
12.09.1832
Сын: Большаков Корнилий Кондратьев
Отец ребёнка: Большаков Кондратий Григорьев
Смерть
Неизвестно