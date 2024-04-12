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Плетнев Андрей Афанасьев

Место рождения

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: Плетнев Афонасий

Мать: не указана

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.01.1801

Дочь: Намятова Домника Андреева

Мать ребёнка: Плетнева Евфимия Иванова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.08.1803

Дочь: Большакова Ульяна Андреева

Мать ребёнка: Плетнева Евфимия Иванова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.06.1807

Дочь: Агрипина Андреева

Мать ребёнка: Плетнева Евфимия Иванова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плетнева Евфимия Иванова

Смерть
Неизвестно
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