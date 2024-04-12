Плетнев Андрей Афанасьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1776
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776
Отец: Плетнев Афонасий
Рождение ребёнка
08.01.1801
Дочь: Намятова Домника Андреева
Мать ребёнка: Плетнева Евфимия Иванова
Рождение ребёнка
12.08.1803
Дочь: Большакова Ульяна Андреева
Мать ребёнка: Плетнева Евфимия Иванова
Рождение ребёнка
18.06.1807
Дочь: Агрипина Андреева
Мать ребёнка: Плетнева Евфимия Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Плетнева Евфимия Иванова
Смерть
Неизвестно