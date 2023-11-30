Плетнев Афонасий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плетнев Афонасий

Место рождения

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Плетнев Димитрий Афонасьев

Мать ребёнка: не указана

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Плетнев Андрей Афанасьев

Мать ребёнка: не указана

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Плетнев Игнатий Афанасьев

Мать ребёнка: не указана

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Плетнев Николай Афанасьев

Мать ребёнка: не указана

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Плетнев Михайло Афанасьев

Мать ребёнка: не указана

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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