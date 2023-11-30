Плетнев Афонасий
Место рождения
Дата рожденияОколо 1738
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1758
Сын: Плетнев Димитрий Афонасьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1776
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1788
Сын: Плетнев Игнатий Афанасьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1788
Сын: Плетнев Николай Афанасьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1791
Сын: Плетнев Михайло Афанасьев
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно