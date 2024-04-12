Намятова (Плетнева) Домника Андреева
Место рождения
Дата рождения08.01.1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1801
Отец: Плетнев Андрей Афанасьев
Мать: Плетнева Евфимия Иванова
Бракосочетание
26.01.1824
Рождение ребёнка
06.12.1824
Дочь: Варвара Епифанова
Отец ребёнка: Намятов Епифаний Васильев
Рождение ребёнка
10.06.1826
Дочь: Акилина Епифанова
Отец ребёнка: Намятов Епифаний Васильев
Рождение ребёнка
18.01.1829
Отец ребёнка: Намятов Епифаний Васильев
Рождение ребёнка
09.10.1832
Сын: Намятов Андроник Епифанов
Отец ребёнка: Намятов Епифаний Васильев
Рождение ребёнка
03.12.1834
Дочь: Варвара Епифаниева
Отец ребёнка: Намятов Епифаний Васильев
Рождение ребёнка
19.08.1838
Дочь: Васса Епифанова
Отец ребёнка: Намятов Епифаний Васильев
Рождение ребёнка
14.04.1840
Отец ребёнка: Намятов Епифаний Васильев
Смерть
Неизвестно