Намятова (Плетнева) Домника Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Намятова (Плетнева) Домника Андреева

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Место рождения

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

08.01.1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1801

Отец: Плетнев Андрей Афанасьев

Мать: Плетнева Евфимия Иванова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
26.01.1824

Муж: Намятов Епифаний Васильев

Рождение ребёнка
06.12.1824

Дочь: Варвара Епифанова

Отец ребёнка: Намятов Епифаний Васильев

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.06.1826

Дочь: Акилина Епифанова

Отец ребёнка: Намятов Епифаний Васильев

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.01.1829

Сын: Намятов Тимофей Епифанов

Отец ребёнка: Намятов Епифаний Васильев

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.10.1832

Сын: Намятов Андроник Епифанов

Отец ребёнка: Намятов Епифаний Васильев

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.12.1834

Дочь: Варвара Епифаниева

Отец ребёнка: Намятов Епифаний Васильев

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.08.1838

Дочь: Васса Епифанова

Отец ребёнка: Намятов Епифаний Васильев

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.04.1840

Сын: Намятов Мартын Епифанов

Отец ребёнка: Намятов Епифаний Васильев

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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