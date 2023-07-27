Большаков Кондратий Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1778
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778
Отец: Большаков Григорий Иванов
Бракосочетание
29.04.1826
Рождение ребёнка
02.01.1827
Сын: Большаков Гордий Кондратиев
Мать ребёнка: Большакова Ульяна Андреева
Рождение ребёнка
09.02.1828
Дочь: Агафия Кондратиева
Мать ребёнка: Большакова Ульяна Андреева
Рождение ребёнка
09.02.1828
Сын: Большаков Андрей Кондратиев
Мать ребёнка: Большакова Ульяна Андреева
Рождение ребёнка
09.02.1829
Дочь: Воинкова (большакова) Евдокия (Родония) Кондратьева
Мать ребёнка: Большакова Ульяна Андреева
Рождение ребёнка
12.09.1832
Сын: Большаков Корнилий Кондратьев
Мать ребёнка: Большакова Ульяна Андреева
Смерть
Неизвестно