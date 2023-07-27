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Большаков Кондратий Григорьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778

Отец: Большаков Григорий Иванов

Мать: не указана

Бракосочетание
29.04.1826

Жена: Большакова Ульяна Андреева

Рождение ребёнка
02.01.1827

Сын: Большаков Гордий Кондратиев

Мать ребёнка: Большакова Ульяна Андреева

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.02.1828

Дочь: Агафия Кондратиева

Мать ребёнка: Большакова Ульяна Андреева

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.02.1828

Сын: Большаков Андрей Кондратиев

Мать ребёнка: Большакова Ульяна Андреева

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.02.1829

Дочь: Воинкова (большакова) Евдокия (Родония) Кондратьева

Мать ребёнка: Большакова Ульяна Андреева

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.09.1832

Сын: Большаков Корнилий Кондратьев

Мать ребёнка: Большакова Ульяна Андреева

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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