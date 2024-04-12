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Большаков Григорий Иванов

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Место рождения

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1758

Дата смерти

05.01.1831

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758

Отец: Большаков Иван

Мать: не указана

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Большаков Кондратий Григорьев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Большаков Антон Григорьев

Мать ребёнка: не указана

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Большаков Никифор Григорьев

Мать ребёнка: не указана

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Большаков Анисим Григорьев

Мать ребёнка: не указана

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Большаков Иван Григорьев

Мать ребёнка: не указана

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1798

Дочь: Струнина Зиновия Григорьева

Мать ребёнка: не указана

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1798

Дочь: Наталья Григорьева

Мать ребёнка: не указана

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
05.01.1831
Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от престарелости
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