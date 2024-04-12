Большаков Григорий Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1758
Дата смерти05.01.1831
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758
Отец: Большаков Иван
Рождение ребёнка
Около 1778
Сын: Большаков Кондратий Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1782
Сын: Большаков Антон Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1787
Сын: Большаков Никифор Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1790
Сын: Большаков Анисим Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1797
Рождение ребёнка
Около 1798
Дочь: Струнина Зиновия Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1798
Дочь: Наталья Григорьева
Смерть
05.01.1831
Причина смерти: от престарелости