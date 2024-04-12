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Большаков Иван Григорьев

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Место рождения

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797

Отец: Большаков Григорий Иванов

Мать: не указана

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
24.01.1817

Жена: Большакова Анисья Васильева

Рождение ребёнка
01.01.1818

Сын: Большаков Евфимий Иванов

Мать ребёнка: Большакова Анисья Васильева

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.07.1819

Дочь: Улитта Иванова

Мать ребёнка: Большакова Анисья Васильева

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
24.04.1820

Жена: Большакова Александра Федорова

Рождение ребёнка
22.05.1822

Дочь: Елена Иванова

Мать ребёнка: Большакова Александра Федорова

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
18.10.1823

Жена: Большакова Параскева Афанасьева

Рождение ребёнка
12.12.1828

Сын: Большаков Спиридон Иванов

Мать ребёнка: Большакова Параскева Афанасьева

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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