Большаков Иван Григорьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797
Отец: Большаков Григорий Иванов
Бракосочетание
24.01.1817
Рождение ребёнка
01.01.1818
Мать ребёнка: Большакова Анисья Васильева
Рождение ребёнка
15.07.1819
Дочь: Улитта Иванова
Мать ребёнка: Большакова Анисья Васильева
Бракосочетание
24.04.1820
Рождение ребёнка
22.05.1822
Дочь: Елена Иванова
Мать ребёнка: Большакова Александра Федорова
Бракосочетание
18.10.1823
Рождение ребёнка
12.12.1828
Сын: Большаков Спиридон Иванов
Мать ребёнка: Большакова Параскева Афанасьева
Смерть
Неизвестно