Большакова (Шаламова) Параскева Афанасьева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788
Отец: Шаламов Афанасий Козмин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.08.1808
Сын: Шаламов Самуил
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
18.10.1823
Рождение ребёнка
12.12.1828
Сын: Большаков Спиридон Иванов
Отец ребёнка: Большаков Иван Григорьев
Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно