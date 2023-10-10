Большакова (Шаламова) Параскева Афанасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Большакова (Шаламова) Параскева Афанасьева

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Место рождения

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1759 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1797 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788

Отец: Шаламов Афанасий Козмин

Мать: не указана

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.08.1808

Сын: Шаламов Самуил

Отец ребёнка: не указан

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
18.10.1823

Муж: Большаков Иван Григорьев

Рождение ребёнка
12.12.1828

Сын: Большаков Спиридон Иванов

Отец ребёнка: Большаков Иван Григорьев

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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