Шаламов Афанасий Козмин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1759
Дата смерти20.12.1821
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1759
Отец: Шаламов Козма
Рождение ребёнка
Около 1779
Рождение ребёнка
Около 1786
Сын: Шаламов Прокопий Афанасьев
Рождение ребёнка
Около 1788
Дочь: Большакова Параскева Афанасьева
Рождение ребёнка
Около 1792
Смерть
20.12.1821
Причина смерти: от удушья