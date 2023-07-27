Шаламов Афанасий Козмин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаламов Афанасий Козмин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1759

Дата смерти

20.12.1821

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759

Отец: Шаламов Козма

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Шаламов Петр Афанасьев

Мать ребёнка: не указана

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Шаламов Прокопий Афанасьев

Мать ребёнка: не указана

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1788

Дочь: Большакова Параскева Афанасьева

Мать ребёнка: не указана

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Шаламов Яков Афонасьев

Мать ребёнка: не указана

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
20.12.1821
Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от удушья
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