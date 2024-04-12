Шаламов Петр Афанасьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШаламов Петр Афанасьев

Шаламов Петр Афанасьев

avatar

Место рождения

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779

Отец: Шаламов Афанасий Козмин

Мать: не указана

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Шаламов Илья Петров

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
15.01.1822

Жена: Шаламова Ксения Осипова

Рождение ребёнка
02.11.1822

Дочь: Соколова Параскева Петрова

Мать ребёнка: Шаламова Ксения Осипова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.08.1824

Сын: Шаламов Василий Петров

Мать ребёнка: Шаламова Ксения Осипова

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.03.1827

Сын: Шаламов Яков Петров

Мать ребёнка: Шаламова Ксения Осипова

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.07.1828

Дочь: Марина Петрова

Мать ребёнка: Шаламова Ксения Осипова

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close