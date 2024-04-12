Шаламов Петр Афанасьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1779
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1779
Отец: Шаламов Афанасий Козмин
Рождение ребёнка
Около 1806
Сын: Шаламов Илья Петров
Бракосочетание
15.01.1822
Жена: Шаламова Ксения Осипова
Рождение ребёнка
02.11.1822
Дочь: Соколова Параскева Петрова
Мать ребёнка: Шаламова Ксения Осипова
Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.08.1824
Мать ребёнка: Шаламова Ксения Осипова
Рождение ребёнка
21.03.1827
Сын: Шаламов Яков Петров
Мать ребёнка: Шаламова Ксения Осипова
Рождение ребёнка
20.07.1828
Дочь: Марина Петрова
Мать ребёнка: Шаламова Ксения Осипова
Смерть
Неизвестно