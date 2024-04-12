Шаламова (Новопашенная) Ксения Осипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаламова (Новопашенная) Ксения Осипова

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Место рождения

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: Новопашенной Осип (Иосиф) Егоров

Мать: Новопашенная Настасья Андреева

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
15.01.1822

Муж: Шаламов Петр Афанасьев

Рождение ребёнка
02.11.1822

Дочь: Соколова Параскева Петрова

Отец ребёнка: Шаламов Петр Афанасьев

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.08.1824

Сын: Шаламов Василий Петров

Отец ребёнка: Шаламов Петр Афанасьев

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.03.1827

Сын: Шаламов Яков Петров

Отец ребёнка: Шаламов Петр Афанасьев

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.07.1828

Дочь: Марина Петрова

Отец ребёнка: Шаламов Петр Афанасьев

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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