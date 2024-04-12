Шаламова (Новопашенная) Ксения Осипова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806
Бракосочетание
15.01.1822
Рождение ребёнка
02.11.1822
Дочь: Соколова Параскева Петрова
Отец ребёнка: Шаламов Петр Афанасьев
Рождение ребёнка
11.08.1824
Отец ребёнка: Шаламов Петр Афанасьев
Рождение ребёнка
21.03.1827
Сын: Шаламов Яков Петров
Отец ребёнка: Шаламов Петр Афанасьев
Рождение ребёнка
20.07.1828
Дочь: Марина Петрова
Отец ребёнка: Шаламов Петр Афанасьев
Смерть
Неизвестно