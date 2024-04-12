Новопашенной Осип (Иосиф) Егоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новопашенной Осип (Иосиф) Егоров

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Место рождения

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1734 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1781 г.р.
Около 1794 г.р.
Около 1774 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: Новопашенной Егор Андреев

Мать: не указана

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
14.01.1801

Жена: Новопашенная Настасья Андреева

Рождение ребёнка
07.03.1801

Дочь: Жданова Настасия Осипова

Мать ребёнка: Новопашенная Настасья Андреева

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.11.1803

Сын: Новопашенной Филип Осипов

Мать ребёнка: Новопашенная Настасья Андреева

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Шаламова Ксения Осипова

Мать ребёнка: Новопашенная Настасья Андреева

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.07.1807

Дочь: Лукия Осипова

Мать ребёнка: Новопашенная Настасья Андреева

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.04.1810

Дочь: Ирина Иосифова

Мать ребёнка: Новопашенная Настасья Андреева

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.01.1813

Сын: Новопашенной Феодор Иосифов

Мать ребёнка: Новопашенная Настасья Андреева

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.01.1816

Сын: Новопашенной Василий Иосифов

Мать ребёнка: Новопашенная Настасья Андреева

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
06.04.1828

Жена: Новопашенная Феврония (Харитина) Васильева

Рождение ребёнка
12.02.1829

Дочь: Анна Иосифова

Мать ребёнка: Новопашенная Феврония (Харитина) Васильева

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васса Алексиева

Смерть
Неизвестно
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