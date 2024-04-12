Новопашенной Осип (Иосиф) Егоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1775
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1775
Отец: Новопашенной Егор Андреев
Бракосочетание
14.01.1801
Рождение ребёнка
07.03.1801
Дочь: Жданова Настасия Осипова
Мать ребёнка: Новопашенная Настасья Андреева
Рождение ребёнка
14.11.1803
Сын: Новопашенной Филип Осипов
Мать ребёнка: Новопашенная Настасья Андреева
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Шаламова Ксения Осипова
Мать ребёнка: Новопашенная Настасья Андреева
Рождение ребёнка
07.07.1807
Дочь: Лукия Осипова
Мать ребёнка: Новопашенная Настасья Андреева
Рождение ребёнка
07.04.1810
Дочь: Ирина Иосифова
Мать ребёнка: Новопашенная Настасья Андреева
Рождение ребёнка
02.01.1813
Сын: Новопашенной Феодор Иосифов
Мать ребёнка: Новопашенная Настасья Андреева
Рождение ребёнка
28.01.1816
Сын: Новопашенной Василий Иосифов
Мать ребёнка: Новопашенная Настасья Андреева
Бракосочетание
06.04.1828
Рождение ребёнка
12.02.1829
Дочь: Анна Иосифова
Мать ребёнка: Новопашенная Феврония (Харитина) Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васса Алексиева
Смерть
Неизвестно