Новопашенная (Мошина) Настасья Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1781
Отец: Мошин Андрей
Мать: не указана
Бракосочетание
14.01.1801
Рождение ребёнка
07.03.1801
Дочь: Жданова Настасия Осипова
Отец ребёнка: Новопашенной Осип (Иосиф) Егоров
Рождение ребёнка
14.11.1803
Сын: Новопашенной Филип Осипов
Отец ребёнка: Новопашенной Осип (Иосиф) Егоров
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Шаламова Ксения Осипова
Отец ребёнка: Новопашенной Осип (Иосиф) Егоров
Рождение ребёнка
07.07.1807
Дочь: Лукия Осипова
Отец ребёнка: Новопашенной Осип (Иосиф) Егоров
Рождение ребёнка
07.04.1810
Дочь: Ирина Иосифова
Отец ребёнка: Новопашенной Осип (Иосиф) Егоров
Рождение ребёнка
02.01.1813
Сын: Новопашенной Феодор Иосифов
Отец ребёнка: Новопашенной Осип (Иосиф) Егоров
Рождение ребёнка
28.01.1816
Сын: Новопашенной Василий Иосифов
Отец ребёнка: Новопашенной Осип (Иосиф) Егоров
Смерть
Неизвестно