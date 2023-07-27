Новопашенная (Мошина) Настасья Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новопашенная (Мошина) Настасья Андреева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: Мошин Андрей

Мать: не указана

Бракосочетание
14.01.1801

Муж: Новопашенной Осип (Иосиф) Егоров

Рождение ребёнка
07.03.1801

Дочь: Жданова Настасия Осипова

Отец ребёнка: Новопашенной Осип (Иосиф) Егоров

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.11.1803

Сын: Новопашенной Филип Осипов

Отец ребёнка: Новопашенной Осип (Иосиф) Егоров

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Шаламова Ксения Осипова

Отец ребёнка: Новопашенной Осип (Иосиф) Егоров

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.07.1807

Дочь: Лукия Осипова

Отец ребёнка: Новопашенной Осип (Иосиф) Егоров

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.04.1810

Дочь: Ирина Иосифова

Отец ребёнка: Новопашенной Осип (Иосиф) Егоров

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.01.1813

Сын: Новопашенной Феодор Иосифов

Отец ребёнка: Новопашенной Осип (Иосиф) Егоров

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.01.1816

Сын: Новопашенной Василий Иосифов

Отец ребёнка: Новопашенной Осип (Иосиф) Егоров

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно