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Новопашенной Василий Иосифов

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Место рождения

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

28.01.1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1816

Отец: Новопашенной Осип (Иосиф) Егоров

Мать: Новопашенная Настасья Андреева

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
12.05.1834

Жена: Новопашенная Настасья Андреева

Рождение ребёнка
13.07.1835

Дочь: Ольга Васильева

Мать ребёнка: Новопашенная Настасья Андреева

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.04.1838

Дочь: Хиония Васильева

Мать ребёнка: Новопашенная Настасья Андреева

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.08.1839

Дочь: Евдокия Васильева

Мать ребёнка: Новопашенная Настасья Андреева

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно