Новопашенной Василий Иосифов
Место рождения
Дата рождения28.01.1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1816
Бракосочетание
12.05.1834
Рождение ребёнка
13.07.1835
Дочь: Ольга Васильева
Мать ребёнка: Новопашенная Настасья Андреева
Рождение ребёнка
19.04.1838
Дочь: Хиония Васильева
Мать ребёнка: Новопашенная Настасья Андреева
Рождение ребёнка
11.08.1839
Дочь: Евдокия Васильева
Мать ребёнка: Новопашенная Настасья Андреева
Смерть
Неизвестно