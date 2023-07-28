Большакова (Койнова) Анисья Васильева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1793
Дата смерти22.02.1820
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793
Отец: Койнов Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
24.01.1817
Рождение ребёнка
01.01.1818
Отец ребёнка: Большаков Иван Григорьев
Рождение ребёнка
15.07.1819
Дочь: Улитта Иванова
Отец ребёнка: Большаков Иван Григорьев
Смерть
22.02.1820