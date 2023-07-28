Большакова (Койнова) Анисья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Большакова (Койнова) Анисья Васильева

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Место рождения

Большая Койнова, Ирбитский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Около 1793

Дата смерти

22.02.1820

Пол

Женский

Отец

Около 1773 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1797 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1793

Отец: Койнов Василий

Мать: не указана

Большая Койнова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
24.01.1817

Муж: Большаков Иван Григорьев

Рождение ребёнка
01.01.1818

Сын: Большаков Евфимий Иванов

Отец ребёнка: Большаков Иван Григорьев

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.07.1819

Дочь: Улитта Иванова

Отец ребёнка: Большаков Иван Григорьев

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
22.02.1820
Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область