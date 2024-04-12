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Большаков Анисим Григорьев

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Место рождения

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: Большаков Григорий Иванов

Мать: не указана

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
12.11.1810

Жена: Большакова Пелагия Стефанова

Рождение ребёнка
13.05.1812

Сын: Большаков Димитрий Анисимов

Мать ребёнка: Большакова Пелагия Стефанова

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.08.1813

Дочь: Рагозин Васса Анисимова

Мать ребёнка: Большакова Пелагия Стефанова

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.02.1815

Дочь: Агафья Анисимова

Мать ребёнка: Большакова Пелагия Стефанова

Рождение ребёнка
22.08.1817

Дочь: Васса Анисимовна

Мать ребёнка: Большакова Пелагия Стефанова

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.07.1819

Дочь: Тренина Марина (Мариамна) Анисимова

Мать ребёнка: Большакова Пелагия Стефанова

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Ксения Анисимова

Мать ребёнка: Большакова Пелагия Стефанова

Смерть
Неизвестно
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