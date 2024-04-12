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Большаков Димитрий Анисимов

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Место рождения

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

13.05.1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1812

Отец: Большаков Анисим Григорьев

Мать: Большакова Пелагия Стефанова

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
19.01.1831

Жена: Большакова Наталия Данилова

Рождение ребёнка
17.07.1834

Дочь: Марина Димитриева

Мать ребёнка: Большакова Наталия Данилова

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.08.1835

Сын: Большаков Матфей Димитриев

Мать ребёнка: Большакова Наталия Данилова

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.12.1836

Сын: Большаков Стефан Димитриев

Мать ребёнка: Большакова Наталия Данилова

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.10.1839

Дочь: Параскева Димитриева

Мать ребёнка: Большакова Наталия Данилова

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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