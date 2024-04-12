Большаков Димитрий Анисимов
Место рождения
Дата рождения13.05.1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1812
Бракосочетание
19.01.1831
Рождение ребёнка
17.07.1834
Дочь: Марина Димитриева
Мать ребёнка: Большакова Наталия Данилова
Рождение ребёнка
09.08.1835
Сын: Большаков Матфей Димитриев
Мать ребёнка: Большакова Наталия Данилова
Рождение ребёнка
30.12.1836
Сын: Большаков Стефан Димитриев
Мать ребёнка: Большакова Наталия Данилова
Рождение ребёнка
23.10.1839
Дочь: Параскева Димитриева
Мать ребёнка: Большакова Наталия Данилова
Смерть
Неизвестно