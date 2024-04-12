Большакова (Панова) Наталия Данилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Большакова (Панова) Наталия Данилова

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Место рождения

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

25.08.1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1802

Отец: Панов Данил Филиппов

Мать: Панова Елена Егорова

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
19.01.1831

Муж: Большаков Димитрий Анисимов

Рождение ребёнка
17.07.1834

Дочь: Марина Димитриева

Отец ребёнка: Большаков Димитрий Анисимов

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.08.1835

Сын: Большаков Матфей Димитриев

Отец ребёнка: Большаков Димитрий Анисимов

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.12.1836

Сын: Большаков Стефан Димитриев

Отец ребёнка: Большаков Димитрий Анисимов

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.10.1839

Дочь: Параскева Димитриева

Отец ребёнка: Большаков Димитрий Анисимов

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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