Большакова (Панова) Наталия Данилова
Место рождения
Дата рождения25.08.1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1802
Отец: Панов Данил Филиппов
Мать: Панова Елена Егорова
Бракосочетание
19.01.1831
Рождение ребёнка
17.07.1834
Дочь: Марина Димитриева
Отец ребёнка: Большаков Димитрий Анисимов
Рождение ребёнка
09.08.1835
Сын: Большаков Матфей Димитриев
Отец ребёнка: Большаков Димитрий Анисимов
Рождение ребёнка
30.12.1836
Сын: Большаков Стефан Димитриев
Отец ребёнка: Большаков Димитрий Анисимов
Рождение ребёнка
23.10.1839
Дочь: Параскева Димитриева
Отец ребёнка: Большаков Димитрий Анисимов
Смерть
Неизвестно