Панов Данил Филиппов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1780
Дата смерти15.12.1833
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
Отец: Панов Филипп
Мать: Панова Пелагия Дмитриева
Рождение ребёнка
25.08.1802
Дочь: Большакова Наталия Данилова
Мать ребёнка: Панова Елена Егорова
Рождение ребёнка
05.04.1804
Сын: Панов Иосиф Данилов
Мать ребёнка: Панова Елена Егорова
Рождение ребёнка
28.09.1805
Дочь: Иустиния Данилова
Мать ребёнка: Панова Елена Егорова
Рождение ребёнка
16.03.1808
Дочь: Дария Данилова
Мать ребёнка: Панова Елена Егорова
Рождение ребёнка
15.03.1809
Мать ребёнка: Панова Елена Егорова
Рождение ребёнка
06.06.1810
Дочь: Акилина Данилова
Мать ребёнка: Панова Елена Егорова
Рождение ребёнка
03.03.1812
Мать ребёнка: Панова Елена Егорова
Рождение ребёнка
23.02.1813
Мать ребёнка: Панова Елена Егорова
Рождение ребёнка
31.08.1814
Сын: Панов Симион Данилов
Мать ребёнка: Панова Елена Егорова
Рождение ребёнка
31.08.1816
Дочь: Ударцева - Тренина Наталья Данилова
Мать ребёнка: Панова Елена Егорова
Рождение ребёнка
22.11.1819
Дочь: Екатерина Данилова
Мать ребёнка: Панова Елена Егорова
Смерть
15.12.1833
Причина смерти: от лихорадки