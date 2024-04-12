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Панов Данил Филиппов

Место рождения

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

15.12.1833

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: Панов Филипп

Мать: Панова Пелагия Дмитриева

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.08.1802

Дочь: Большакова Наталия Данилова

Мать ребёнка: Панова Елена Егорова

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.04.1804

Сын: Панов Иосиф Данилов

Мать ребёнка: Панова Елена Егорова

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.09.1805

Дочь: Иустиния Данилова

Мать ребёнка: Панова Елена Егорова

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.03.1808

Дочь: Дария Данилова

Мать ребёнка: Панова Елена Егорова

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.03.1809

Сын: Панов Алексей Данилов

Мать ребёнка: Панова Елена Егорова

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.06.1810

Дочь: Акилина Данилова

Мать ребёнка: Панова Елена Егорова

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.03.1812

Сын: Панов Герасим Данилов

Мать ребёнка: Панова Елена Егорова

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.02.1813

Сын: Панов Прокопий Данилов

Мать ребёнка: Панова Елена Егорова

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
31.08.1814

Сын: Панов Симион Данилов

Мать ребёнка: Панова Елена Егорова

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
31.08.1816

Дочь: Ударцева - Тренина Наталья Данилова

Мать ребёнка: Панова Елена Егорова

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.11.1819

Дочь: Екатерина Данилова

Мать ребёнка: Панова Елена Егорова

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
15.12.1833
Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от лихорадки
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