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Панов Симион Данилов

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Место рождения

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

31.08.1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1814

Отец: Панов Данил Филиппов

Мать: Панова Елена Егорова

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
31.10.1832

Жена: Панова Лукия Николаева

Рождение ребёнка
19.06.1834

Сын: Панов Леонтий Симионов

Мать ребёнка: Панова Лукия Николаева

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.05.1835

Дочь: Еликонида Симионова

Мать ребёнка: Панова Лукия Николаева

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.08.1836

Дочь: Соломия Симионова

Мать ребёнка: Панова Лукия Николаева

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.05.1839

Сын: Панов Стефан Симионов

Мать ребёнка: Панова Лукия Николаева

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.07.1840

Дочь: Ольга Симионова

Мать ребёнка: Панова Лукия Николаева

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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