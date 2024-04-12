Панов Симион Данилов
Место рождения
Дата рождения31.08.1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1814
Отец: Панов Данил Филиппов
Мать: Панова Елена Егорова
Бракосочетание
31.10.1832
Жена: Панова Лукия Николаева
Рождение ребёнка
19.06.1834
Мать ребёнка: Панова Лукия Николаева
Рождение ребёнка
25.05.1835
Дочь: Еликонида Симионова
Мать ребёнка: Панова Лукия Николаева
Рождение ребёнка
14.08.1836
Дочь: Соломия Симионова
Мать ребёнка: Панова Лукия Николаева
Рождение ребёнка
01.05.1839
Мать ребёнка: Панова Лукия Николаева
Рождение ребёнка
09.07.1840
Дочь: Ольга Симионова
Мать ребёнка: Панова Лукия Николаева
Смерть
Неизвестно