Панова (Рышкова) Лукия Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панова (Рышкова) Лукия Николаева

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Место рождения

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
31.10.1832

Муж: Панов Симион Данилов

Рождение ребёнка
19.06.1834

Сын: Панов Леонтий Симионов

Отец ребёнка: Панов Симион Данилов

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.05.1835

Дочь: Еликонида Симионова

Отец ребёнка: Панов Симион Данилов

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.08.1836

Дочь: Соломия Симионова

Отец ребёнка: Панов Симион Данилов

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.05.1839

Сын: Панов Стефан Симионов

Отец ребёнка: Панов Симион Данилов

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.07.1840

Дочь: Ольга Симионова

Отец ребёнка: Панов Симион Данилов

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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