Панова (Рышкова) Лукия Николаева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.10.1832
Муж: Панов Симион Данилов
Рождение ребёнка
19.06.1834
Отец ребёнка: Панов Симион Данилов
Рождение ребёнка
25.05.1835
Дочь: Еликонида Симионова
Отец ребёнка: Панов Симион Данилов
Рождение ребёнка
14.08.1836
Дочь: Соломия Симионова
Отец ребёнка: Панов Симион Данилов
Рождение ребёнка
01.05.1839
Отец ребёнка: Панов Симион Данилов
Рождение ребёнка
09.07.1840
Дочь: Ольга Симионова
Отец ребёнка: Панов Симион Данилов
Смерть
Неизвестно