Ударцева - Тренина (Панова) Наталья Данилова
Место рождения
Дата рождения31.08.1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1816
Отец: Панов Данил Филиппов
Мать: Панова Елена Егорова
Рождение ребёнка
23.03.1840
Дочь: Александра Васильева
Отец ребёнка: Тренин - Ударцев Василий Афанасьев
Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно