Ударцева - Тренина (Панова) Наталья Данилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ударцева - Тренина (Панова) Наталья Данилова

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Место рождения

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

31.08.1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1816

Отец: Панов Данил Филиппов

Мать: Панова Елена Егорова

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.03.1840

Дочь: Александра Васильева

Отец ребёнка: Тренин - Ударцев Василий Афанасьев

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тренин - Ударцев Василий Афанасьев

Смерть
Неизвестно
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