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Панов Иосиф Данилов

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Место рождения

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

05.04.1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1804

Отец: Панов Данил Филиппов

Мать: Панова Елена Егорова

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
02.02.1830

Жена: Панова Параскева Евдокимова

Рождение ребёнка
12.02.1831

Сын: Панов Димитрий Иосифов

Мать ребёнка: Панова Параскева Евдокимова

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.09.1832

Сын: Панов Захарий Иосифов

Мать ребёнка: Панова Параскева Евдокимова

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.11.1838

Сын: Панов Никандр Иосифов

Мать ребёнка: Панова Параскева Евдокимова

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.06.1840

Дочь: Акилина Осипова

Мать ребёнка: Панова Параскева Евдокимова

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.02.1845

Дочь: Мариамна Иосифова

Мать ребёнка: Панова Параскева Евдокимова

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно