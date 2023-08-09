Панов Иосиф Данилов
Место рождения
Дата рождения05.04.1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1804
Отец: Панов Данил Филиппов
Мать: Панова Елена Егорова
Бракосочетание
02.02.1830
Рождение ребёнка
12.02.1831
Мать ребёнка: Панова Параскева Евдокимова
Рождение ребёнка
04.09.1832
Мать ребёнка: Панова Параскева Евдокимова
Рождение ребёнка
04.11.1838
Мать ребёнка: Панова Параскева Евдокимова
Рождение ребёнка
11.06.1840
Дочь: Акилина Осипова
Мать ребёнка: Панова Параскева Евдокимова
Рождение ребёнка
13.02.1845
Дочь: Мариамна Иосифова
Мать ребёнка: Панова Параскева Евдокимова
Смерть
Неизвестно