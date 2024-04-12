Панова (Воинкова) Параскева Евдокимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панова (Воинкова) Параскева Евдокимова

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Место рождения

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

17.10.1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1805

Отец: Воинков Евдоким Иванов

Мать: Воинкова Меланья Семенова

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
02.02.1830

Муж: Панов Иосиф Данилов

Рождение ребёнка
12.02.1831

Сын: Панов Димитрий Иосифов

Отец ребёнка: Панов Иосиф Данилов

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.09.1832

Сын: Панов Захарий Иосифов

Отец ребёнка: Панов Иосиф Данилов

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.11.1838

Сын: Панов Никандр Иосифов

Отец ребёнка: Панов Иосиф Данилов

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.06.1840

Дочь: Акилина Осипова

Отец ребёнка: Панов Иосиф Данилов

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.02.1845

Дочь: Мариамна Иосифова

Отец ребёнка: Панов Иосиф Данилов

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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