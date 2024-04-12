Панова (Воинкова) Параскева Евдокимова
Место рождения
Дата рождения17.10.1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1805
Отец: Воинков Евдоким Иванов
Бракосочетание
02.02.1830
Муж: Панов Иосиф Данилов
Рождение ребёнка
12.02.1831
Отец ребёнка: Панов Иосиф Данилов
Рождение ребёнка
04.09.1832
Отец ребёнка: Панов Иосиф Данилов
Рождение ребёнка
04.11.1838
Отец ребёнка: Панов Иосиф Данилов
Рождение ребёнка
11.06.1840
Дочь: Акилина Осипова
Отец ребёнка: Панов Иосиф Данилов
Рождение ребёнка
13.02.1845
Дочь: Мариамна Иосифова
Отец ребёнка: Панов Иосиф Данилов
Смерть
Неизвестно